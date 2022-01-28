Пруцев будет играть за «Спартак» по 15-м номером
Полузащитник Пруцев будет играть за «Спартак» по 15-м номером
Полузащитник Данила Пруцев попал в заявку «Спартака» на товарищеский матч против «Слована». Он оказался в числе запасных.
Новичок красно-белых заявлен под 15-м номером.
Ранее «Спартак» и «Крылья Советов» согласовали условия перехода полузащитника Данила Пруцева. 21-летний футболист подписал контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года.
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|
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|
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|
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|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
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|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
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Спартак
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|1
|2
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|15
|1
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Спартак
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