Полузащитник Пруцев будет играть за «Спартак» по 15-м номером

Полузащитник Данила Пруцев попал в заявку «Спартака» на товарищеский матч против «Слована». Он оказался в числе запасных.

Новичок красно-белых заявлен под 15-м номером.

Ранее «Спартак» и «Крылья Советов» согласовали условия перехода полузащитника Данила Пруцева. 21-летний футболист подписал контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года.