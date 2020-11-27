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Гончаренко рассказал, как по-разному Васин и Карпов переживают ошибки

14:50
Виктор Васин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Виктор Васин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как относится к ошибкам защитников московского клуба.

— Мы традиционно являемся командой, которая меньше всех пропускает. Допускаем меньше всех голевых моментов, — сказал Гончаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Голы чаще всего забиваются из центральной зоны. И тогда практически всегда можно найти ошибку центрального защитника.

К сожалению и пресса, и наши болельщики очень сильно повлияли на Васина. Возьмем, к примеру, матч против «Рубина». Он восемь раз отлично играет против Хвичи, но допускает один ляп. И все говорят только об этом ляпе. Он начинает думать о той ошибки, которую совершил.

Невозможно играть так, чтобы у твоих ворот не было голевых моментов. Игорь Акинфеев тоже должен работать (смеется).

Карпов никогда не сломается. Прошел момент — он о нем уже забыл.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCUTeRJXYVpfwLKUtmVjiN7g

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