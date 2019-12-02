Гончаренко объяснил поражение ЦСКА от «Арсенала»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Арсенала» в домашнем матче 18-го тура РПЛ (0:1) констатировал, что его команда упустила свои шансы. По словам специалиста, красно-синие на фоне усталости не смогли прибавить в концовке.

— Футбол не терпит такого понимания: хорошо играешь, не везет. Если не забиваешь голы, очень сложно рассчитывать на победу, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции. — Думаю, предпосылок, чтобы забить, и в первом, и втором тайме у нас было достаточно. До пропущенного мяча мы не подпускали «Арсенал» к нашим воротам. При первой возможности (у соперника) получили гол в свои ворота. Как обычно, не можем минут 15 прийти в себя после пропущенного мяча. Потом вроде как пришли, какие-то атаки стали получаться. Но на фоне усталости начали сбиваться на игру через центр, а сопернику при такой всегда проще — при той обороне, которая была у «Арсенала».

Если посмотреть результаты всех команд, которые выступают в еврокубках, кроме «Зенита», то все тяжело смотримся — и «Краснодар», и мы. Но это никакое не оправдание. В том графике, который у нас был сейчас, не можем добавить в концовке. Может быть, это получилось бы путем изменений в составе, но, опять же, с учетом сыгранности в последних матчах, этот состав имел право выходить дальше. К сожалению, это футбол.

Если посмотреть турнирную таблицу, то кажется, что вот-вот мы должны взлететь. Но это вот-вот не приходит. (Артем Агапов)