Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил шансы московского клуба на чемпионство в нынешнем сезоне. После 15-и туров красно-синие занимают первое место с 32 очками.

— Надо на мажорной ноте закончить чемпионат перед зимней паузой. Удачно выступить в Лиге Европы. А потом качественно подготовиться к весенней части.

Коронавирус? Конечно. Он очень сильно влияет. Хорошо, если 1-2 футболиста вылетают. А если 3-4? А потом карантин? Здесь надо быть очень внимательными.

Я уже провел более 500 матчей за карьеру тренера. И это очень большая цифра. На мой взгляд, очень печальная ситуация, когда футболист или тренер заканчивает карьеру, ничего не выиграв. Да, это на самом деле так. Титулы — это самое главное.

Болельщикам ЦСКА привыкли к трофеям. И никто не будет помнить, что у нас было два года определенное безвременье, когда не было никаких трансферов. Все воспринимают ситуацию так, что мы должны выигрывать.

Мне тоже этого очень хочется. Хочется выиграть что-то с ЦСКА. Возможно, сейчас для этого хорошее время.