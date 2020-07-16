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Виктор Гончаренко: «Уже сбился со счета, сколько пенальти поставили в сторону ЦСКА»

16 июля 2020, 23:09
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что он доволен игрой команды, несмотря на поражение в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:2). Полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук реализовал два пенальти.

«Может это выглядит странно, но я сегодня доволен командой, — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч премьер». — Мы выглядели лучше и играли с позиции силы, хорошо сковали контратаки соперника. По игре к победе должны были быть ближе мы, но это футбол. К нас команды, которые играют вторым номером, имеют больше шансов на успех. Я уже сбился со счета, сколько пенальти в нашу сторону поставили».

После этой игры армейцы потеряли шансы на второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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