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Голы Дзюбы и Дриусси принесли «Зениту» победу над «Ротором»

19:56
11 августа. Волгоград. «Ротор» — «Зенит» — 0:2. Фото ФК «Зенит»
11 августа. Волгоград. «Ротор» — «Зенит» — 0:2. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» обыграл «Ротор» в матче 1-го тура РПЛ — 2:0. В составе победителей отличились Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

«Зенит» с 3 очками занимает 2-е место в РПЛ. «Ротор» сыграл первый матч после возвращения в РПЛ. Команда не играла в Премьер-Лиге с 2004 года.

15 августа во втором туре «Ротор» сыграет в Москве против «Динамо», а «Зенит» встретится на выезде с «Ростовом».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)

Голы: Дзюба, 22 (0:1). Дриусси, 79 (0:2).

«Ротор» (Волгоград): Довбня, Байрыев (Николаев, 81), Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов (Жигулев, 63), Султонов (Микелтадзе, 82), Муллин (Серченков, 70), Макаров.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Дуглас Сантос (Круговой, 82), Оздоев, Барриос (Мусаев, 82), Дзюба, Азмун (Ригони, 70), Дриусси (Мостовой, 87), Малком (Жирков, 71).

Предупреждения: Караваев, 41. Степанов, 49.

Судьи: Матюнин. Елеференко, Еремин (все — Москва).

ВАР: Турбин (Дмитров). Сафьян (Москва).

11 августа. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».

Ротор — Зенит

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