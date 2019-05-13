Голодец отметила высокую конкуренцию в чемпионате России по футболу

Вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец поздравила "Зенит" с победой в чемпионате России, отметив высокую конкуренцию в турнире. Вчера сине-бело-голубым вручили кубок и золотые медали за победу в чемпионате России-2018/19.

Этот чемпионский титул стал пятым в истории петербургской команды. По регламенту, чемпионский кубок перешел клубу на вечное хранение. К сезону-2019/20 РПЛ изготовит новый трофей.

– Поздравляю "Зенит", это абсолютно заслуженная победа, – приводит ТАСС слова Голодец. – Замечательно, что у нас так много команд, способных бороться за звание чемпиона. Эта победа признается всеми коллегами.

Очень важно, и этому очень радовались болельщики "Зенита", что награда была получена не просто на своем стадионе, а на стадионе, который замечательно оснащен технически. По поводу стадиона "Зенита" было много споров, но сегодня он очень важен для всего чемпионата России: в наших северных условиях иметь крышу – потрясающая история.

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