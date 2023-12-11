Вратарь «Зенита» Васютин: «Настало время реально бороться за место первого номера»
Вратарь «Зенита» Александр Васютин поделился мнением о своей роли в клубе.
«Наступил тот момент, когда можно реально бороться за место первого вратаря. У меня остается полгода контракта, мне важно отработать это время на максимальных оборотах — нас ждут оставшиеся игры в декабре, сборы, весенняя часть чемпионата. Хороший вызов, отличная проверка для меня», — цитирует игрока «Евро Футбол».
В этом сезоне 28-летний вратарь провел за «Зенит» 5 матчей во всех турнирах.
Источник: Спорт день за днем
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