Семин: «Лучшая команда первой половины сезона РПЛ — «Краснодар», лучший игрок — Сперцян»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшую команду и лучшего игрока первой половины сезона-2023/24 в РПЛ.

«Лучшая команда — та, которая на первом месте. Лучший игрок — наверное, тоже из этой же команды. Это Сперцян», — цитирует Семина Vseprosport.ru.

После 18 туров РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар» (38 очков). В тройке — «Зенит» (36) и «Динамо» (32).

Хавбек «быков» Эдуард Сперцян в первой половине сезона РПЛ провел 18 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Кто будет чемпионом — снова «Зенит»? Впервые «Краснодар»? Спустя почти полвека — «Динамо»?