Голкипер «Уфы» Беленов обвинил судей в симпатиях к «Оренбургу»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов после поражения в матче 8-го тура российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2) выразил возмущение судейством.

Отметим, что помимо потери очков, хозяева поля часть матча играли в меньшинстве после удаления Александра Пуцко.

— Проиграли, неприятно. Первый тайм играли плохо, «Оренбург» заслуженно повtл в счете? — цитирует слова голкипера ProSportStory.ru. — Такой пенальти можно давать после каждого углового, потому что люди друг друга держат, идет борьба за позицию. Пенальти неочевидный. Но мы играли плохо, надо сказать откровенно.

Должен ли быть ВАР в каждом туре РПЛ? Думаю, да. Во втором тайме был момент у наших ворот, когда человек Кротову положил ногу на колено — у него от шипов следы. Но даже нарушение не зафиксировали. Судейство было в одну сторону, вам так не кажется? Мне из ворот так казалось.

По второму мячу — посмотрели с другой камеры, там был офсайд, боковой не успел за моментом и сам это признал. Тяжело что-то говорить.

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