20:59 | Футбол — РПЛ

Гол Жиго в добавленное время принес "Спартаку" победу над "Сочи"

13 июля. Москва. "Спартак" - "Сочи" - 1:0. Красно-белые начали РПЛ с победы. Фото Александр Федоров, "СЭ"
13 июля. Москва. "Спартак" - "Сочи" - 1:0. Красно-белые начали РПЛ с победы. Фото Александр Федоров, "СЭ"

"Спартак" в домашнем матче 1-го тура РПЛ победил "Сочи" (1:0). Единственный гол на 93-й минуте забил защитник Самюэль Жиго.

Отметим, что арбитр Владимир Москалев добавил ко второму тайму 7 минут.

Чемпионат России

Премьер-лига

1-й тур

"Спартак" (Москва) – "Сочи" – 1:0 (0:0)

Гол: Жиго, 90+3.

"Спартак" (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев, Фернанду, Зобнин, Ананидзе (Игнатов, 65), Ломовицкий (Понсе, 61), Луиз Адриану (Мелкадзе, 78).

"Сочи": Заболотный, Калугин (Кудряшов, 76), Новосельцев, Миладинович, Маргасов, Бурмистров (Обухов, 67), Цаллагов, Казаев, Песегов, Набиуллин, Полоз (Карапетян, 58).

Предупреждения: Ломовицкий, 14. Цаллагов, 42. Рассказов, 56. Новосельцев, 68. Понсе, 72. Луиз Адриану, 76. 

Судьи: Москалев (Воронеж). Хатуев (Грозный), Назаров (Невинномысск).

13 июля. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак – Сочи

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/​

129
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. Старт нового чемпионата
Материалы других СМИ