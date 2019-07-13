Гол Жиго в добавленное время принес "Спартаку" победу над "Сочи"

"Спартак" в домашнем матче 1-го тура РПЛ победил "Сочи" (1:0). Единственный гол на 93-й минуте забил защитник Самюэль Жиго.
Отметим, что арбитр Владимир Москалев добавил ко второму тайму 7 минут.
Чемпионат России
Премьер-лига
1-й тур
"Спартак" (Москва) – "Сочи" – 1:0 (0:0)
Гол: Жиго, 90+3.
"Спартак" (Москва): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев, Фернанду, Зобнин, Ананидзе (Игнатов, 65), Ломовицкий (Понсе, 61), Луиз Адриану (Мелкадзе, 78).
"Сочи": Заболотный, Калугин (Кудряшов, 76), Новосельцев, Миладинович, Маргасов, Бурмистров (Обухов, 67), Цаллагов, Казаев, Песегов, Набиуллин, Полоз (Карапетян, 58).
Предупреждения: Ломовицкий, 14. Цаллагов, 42. Рассказов, 56. Новосельцев, 68. Понсе, 72. Луиз Адриану, 76.
Судьи: Москалев (Воронеж). Хатуев (Грозный), Назаров (Невинномысск).
13 июля. Москва. Стадион "Открытие Арена".
💥 Самуэль Жиго во второй раз приносит победу «Спартаку» на старте сезона. Год назад защитник отправил победный мяч в ворота «Оренбурга».#МАТЧПРЕМЬЕР #СпартакСочиhttps://t.co/pGLXW1nHVu— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 июля 2019 г.
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