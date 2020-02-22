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Гол Дриусси принес «Зениту» ничью с «Ислочью»

12:49
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«Зенит» в товарищеском матче сыграл вничью с белорусской «Ислочью» со счетом 1:1.

В составе петербуржцев гол забил форвард Себастьян Дриусси.

Сегодня в 17:00 мск «Зенит» проведет последний товарищеский матч с минским «Динамо».

Товарищеские матчи. Клубы

«Зенит» — «Ислочь» — 1:1 (0:1)
Голы: Папуш, 29 (0:1). Дриусси, 51 (1:1).
«Зенит»: Кержаков, Осорио, Прохин, Смольников (Воробьев, 70), Ерохин, Мусаев, Кравцов, Сутормин, Шамкин, Ригони, Дриусси.
Судья: Шалаев (Киргизия).
22 февраля.

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