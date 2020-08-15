Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром»

«Локомотив» победил «Краснодар» в матче 2-го тура РПЛ — 1:0. Единственный гол встречи забил Алексей Миранчук.

В третьем туре РПЛ «Краснодар» 18 августа сыграет дома против «Арсенала», «Локомотив» 19 августа встретится в Екатеринбурге с «Уралом».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

2-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Краснодар» — 1:0 (1:0)

Гол: Ал.Миранчук, 43.

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Чорлука, Рыбус, Живоглядов, Мурило, Крыховяк, Ал.Миранчук (Ант.Миранчук, 90+3), Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский (Магкеев, 63), Смолов (Лисакович, 89).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес (Смольников, 70), Газинский (Мацукатов, 78), Кабелла, Олссон, Уткин (Сулейманов, 63), Вандерсон Масиэл, Кайю, Берг.

Предупреждения: Рамирес, 9. Гильерме, 85.

Судьи: Левников. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Петросян (Бронницы).

15 августа. Москва. Стадион «РЖД Арена».