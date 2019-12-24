ЦСКА на своем официальном Youtube-канале опубликовал новогодний видеоролик. Защитник Седрик Гогуа предстает в видео в образе Снегурочки, а полузащитник Лукас Сантос — в образе Деда мороза.

После 19 туров армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Такое же количество очков и у «Ростова», идущего третьим, однако ростовчане обходят ЦСКА по дополнительным показателям.