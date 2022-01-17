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Сегодня, 15:05

Главный тренер «Алании» Гогниев предложил судьям давать интервью после матчей

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев предложил судьям давать интервью после матчей.

— А вы после этого не разговаривали с судьями?

Нам нельзя этого делать. Но я хочу это ввести. Почему бы судьям не давать флеш-интервью? Лично я за такую инициативу. Я же не против судей. Мы одно дело делаем, просто это нужно делать правильно. Если уж ты поставил за среднее нарушение пенальти одной команде, а второй команде за железобетонный фол не ставишь, то это уже подоплека, что ты предвзят. Если судьи приняли решение, то они должны озвучивать, почему они поступили именно так. Почему вы у них не берете интервью?

— Они редко дают интервью.

А давайте я тоже не буду давать интервью? Но я же разговариваю. Так же нельзя! Пусть судьи тоже дают короткие интервью после матчей. Это же круто! Принял решение — объясни. Это будет всем интересно. Нам же, тренерам, после матча задают вопросы. Почему бы и судьям не присоединиться?

Полностью интервью с Гогниевым читайте на сайте «СЭ»

Спартак Гогниев
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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Краснодар – Локомотив
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