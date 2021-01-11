Гогличидзе вернулся из «Чайки» в «Краснодар»

Защитника «Чайки» Лео Гогличидзе договорился о переходе в «Краснодар». 23-летний футболист подпишет контракт с «быками» после медосмотра.

«Краснодар» воспользовался пунктом в контракте Гогличидзе, позволяющим выкупить права на него.

Гогличидзе выступал за «Чайку» с осени 2019 года на правах аренды из «Краснодара». Летом он подписал полноценный контракт.

В этом сезоне Гогличидзе провел 24 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.