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Гогличидзе вернулся из «Чайки» в «Краснодар»

13:22
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Защитника «Чайки» Лео Гогличидзе договорился о переходе в «Краснодар». 23-летний футболист подпишет контракт с «быками» после медосмотра.

«Краснодар» воспользовался пунктом в контракте Гогличидзе, позволяющим выкупить права на него.

Гогличидзе выступал за «Чайку» с осени 2019 года на правах аренды из «Краснодара». Летом он подписал полноценный контракт.

В этом сезоне Гогличидзе провел 24 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

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