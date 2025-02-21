Новичок «Спартака» Солари исполнил песню Despacito перед одноклубниками

Форвард «Спартака» Пабло Солари исполнил песню Despacito пуэрто-риканского певца Луиса Фонси перед одноклубниками.

11 февраля Солари подписал контракт с красно-белыми на 4,5 года. Он будет выступать под 7-м номером.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах. Красно-белые отстают от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.