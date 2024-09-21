Глушенков вышел на замену в матче с «Факелом» впервые после травмы

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков вышел на замену в матче 9-го тура РПЛ против «Факела».

25-летний россиянин вышел на 79-й минуте, заменив форварда Матео Кассьерра. Это первое появление Глушенкова на поле после травмы, полученной в матче 18 августа в игре с «Химками» (1:1). У игрока был диагностирован перелом лучевой кости со смещением.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.