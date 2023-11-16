Глушенков вошел в топ-100 лучших футболистов мира по количеству голевых моментов за матч

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков вошел в топ-100 лучших футболистов мира по созданным моментам за матч по версии CIES Football Observatory.

На сайте исследовательского центра сообщается, что 24-летний россиянин в среднем создает 1,37 момента за игру и занимает 44 место в рейтинге.

Первое место в рейтинге занимает вингер «ПСЖ» Усман Дембеле (2,36). На второй строчке находится полузащитник «Баварии» Лерой Сане (1,92), на третьей — вингер «Атлетик» Нико Уильямс (1,89).