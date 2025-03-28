Глушенков — о «Рубине»: «Команда сейчас на ходу, потому что они обыграли «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков поделился ожиданиями от матча 22-го тура против «Рубина».

«Команда сейчас на ходу, потому что они обыграли «Спартак», и, в принципе, они сейчас выглядят неплохо. Сложность будет в том, что команда играет низким блоком, и нам нужно будет это вскрывать», — сказал Глушенков.

Матч «Зенит» — «Рубин» пройдет 30 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 мск.