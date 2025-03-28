Глушенков: «Голы в «Зените», я думаю, они придут»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал о своей физической форме.

«Физическая форма у меня нормальная, потому что я за последние 10 дней сыграл три матча. Она не может быть плохой. А голы в «Зените», я думаю, они придут», — сказал Глушенкова.

В этом сезоне на счету 25-лентнего футболиста 17 матчей, в которых он забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.