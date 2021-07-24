Глушаков: «Три гола не должны были пропускать»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков подвел итоги матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3). По его словам, потеря концентрации на пять минут стоила такого результата.
«Не получилось забить голы, были хорошие моменты. Ошиблись где-то, не доиграли какие-то эпизоды до конца, уступили, — отметил Глушаков. — Три гола не должны были пропускать. Потеря концентрации на пять минут стоила такого результата. Два гола пропустили за пять минут как раз. Новые игроки не сумели где-то, невнимательно сыграли, пропустили с фланговых подач голы и из-за этого такой результат».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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