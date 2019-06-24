Глушаков сообщил через Инстаграм, что ищет работу

Бывший полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков опубликовал новую фотографию в Инстаграме. 32-летний россиянин сообщил, что ищет работу. Футболист добавил хештеги: "футбол", "свободный" и "глушаков".

Ранее стало известно, что красно-белые расторгли контракт с Глушаковым. Хавбек выступал за "Спартак" с лета 2013 года. В 2017-м футболист в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего Глушаков провел за "Спартак" 173 матча и забил 23 мяча.

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб не ведет переговоры по 32-летнему хавбеку. В "Сочи" отказались комментировать слухи о переходе Глушакова.

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