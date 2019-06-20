Гендиректор "Сочи" – о Комбарове и Глушакове: "Ничего комментировать не буду. Уже устал"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко ответил на вопросы "СЭ" о возможном переходе в команду двух бывших футболистов "Спартака" Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова.

Ранее 32-летние футболисты официально расторгли контракты с красно-белыми по обоюдному согласию сторон.

– Есть ли интерес "Сочи" к кандидатурам Комбарова и Глушакова? – вопрос Рубашко.

– Ничего комментировать не буду. Просто нечего комментировать, понимаете? Я уже устал.

– Комбаров в интервью нашему изданию сказал, что вариант с "Сочи" вполне вероятен.

– Ну, слушайте, если футболисты об этом говорят, может, что-то сами планируют. Они расторгли контракт?

– Да. Теперь свободные агенты.

– Соответственно они думают о вариантах и рассматривают разные команды.

– Насколько вероятен их трансфер в "Сочи"?

– Ничего не могу сказать. Ни-че-го. (Арман Мкртчян)

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