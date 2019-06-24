Гендиректор "Ахмата": "Мы не ведем переговоры по Глушакову"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб из Грозного не ведет переговоры по поводу возможного бывшего полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова.

– Ни с кем по этому поводу не общались, – сказал Айдамиров.

– Но заинтересованы в услугах этого футболиста?

– Переговоров по Глушакову не ведем.

19 июня 32-летний Глушаков расторг контракт с красно-белыми по обоюдному согласию сторон. Хавбек выступал в столичной команде с лета 2013 года, становился чемпионом России-2016/17 и брал Суперкубок страны-2017. (Иван Торопцев)

Глушаков сообщил, что ищет работу