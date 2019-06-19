Глушаков получит от "Спартака" 100 миллионов за расторжение контракта

Полузащитник Денис Глушаков получит за расторжение контракта со "Спартаком" 100 миллионов рублей. Сегодня красно-белые объявили о разрыве контракта по обоюдному согласию сторон.

Как ранее сообщал "СЭ", "Спартак" намерен прекратить трудовые отношения с игроком, выплатив половину зарплаты, которая причитается по договору – а он действует до июня 2020-го. Оклад Глушакова без учета бонусов составляет порядка 2,7 миллиона евро в год. Соответственно, сумма выплаты составит около 1,35 миллиона евро (около 100 миллионов рублей).

По информации "СЭ" Глушаков близок к переходу в "Сочи". Сегодня новичок РПЛ анонсировал трансферную новость.

Таблица переходов РПЛ