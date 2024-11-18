Глушаков: «Спартаку» точно нужно купить еще одного центрального защитника»
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, какую позицию нужно усилить московскому клубу.
«Какие позиции «Спартаку» нужно усилить предстоящей зимой? Центрального защитника точно нужно еще одного купить. Абена не особо, мне кажется. Если Литвинов выпадает, кто будет его заменять? Есть Чернов и Дуарте, но этого мало», — приводит слова Глушакова «КП Спорт».
После 15 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 очков.
Источник: КП Спорт
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|4
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|
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|15
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|1
|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
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|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
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|5
|4
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|19
|
8
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|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
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|4
|3
|8
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|15
|
11
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|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
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|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
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|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
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|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
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|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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