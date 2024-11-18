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Сегодня, 04:04

Глушаков: «Спартаку» точно нужно купить еще одного центрального защитника»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, какую позицию нужно усилить московскому клубу.

«Какие позиции «Спартаку» нужно усилить предстоящей зимой? Центрального защитника точно нужно еще одного купить. Абена не особо, мне кажется. Если Литвинов выпадает, кто будет его заменять? Есть Чернов и Дуарте, но этого мало», — приводит слова Глушакова «КП Спорт».

После 15 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 очков.

Источник: КП Спорт
Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Оренбург – Зенит
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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