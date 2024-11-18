Глушаков раскритиковал последние трансферы «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал переход в московскую команду Маркиньоса, Абены и Мангаша.

«Почему сейчас в «Спартаке» находятся Маркиньос, Абена, Мангаш? Не понимаю. Барко и Угальде — нормальные трансферы. А по Маркиньосу, Абене, Мангашу — не понимаю. Может, они не раскрылись еще? Но для меня это загадка, на данный момент они не показывают той игры, которую должны показывать за такие деньги, — приводит слова Глушакова «КП Спорт».

После 15 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 очков.