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Филипп Воронин: «Сметанин назвал «Амкал» квадроберами? Мяу-мяу»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Футболист «Амкала» Филипп Воронин поделился с «СЭ» мнением о товарищеском матче с московским «Динамо» (3:2).

— Была жаркая пикировка между Андреем Сибсканой и Андреем Сметаниным.

— Хотите прикол, я один раз со Сметаниным играл в футбол! Мне было 14 лет. Это был турнир под названием «Забей гол, фанат». Там Сметанин был в воротах. Так что меня это легенда. То, что он обсуждает команду, к которой я имею отношение, для меня честь.

— Вы забили ему?

— Не-не, я никогда в жизни не забивал.

— Сметанин назвал вас квадроберами. Михаил Прокопьев погавкал.

— Мяу-мяу (смеется).

ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
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 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
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 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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 Химки 15 2 6 7 16-28 12
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16
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