Глушаков рассказал, в каком возрасте собирается завершить карьеру
22:40
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, в каком возрасте собирается завершить карьеру.
— Недавно вы забили 55-й гол в своей карьере. Какую планку перед собой ставите?
— Ну конечно — 100. Забить и закончить (смеется).
— Это сколько же вы планируете еще играть?
— А я старый что ли? Я же говорил, что еще молодой и перспективный. Помните, в каком возрасте Игнашевич играл на чемпионате мира?
— В 38 лет.
— А мне 33. Возраст Христа. Я только начинаю. Сегодня действую в центре поля, а на закате карьеры еще планирую поиграть в центре обороны. Ну а что? Это дефицитная позиция в России. Так что пусть ребята не расслабляются, тренируются. Я никуда уходить не собираюсь (улыбается). (Виталий Айрапетов)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи