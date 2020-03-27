Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, в каком возрасте собирается завершить карьеру.

— Недавно вы забили 55-й гол в своей карьере. Какую планку перед собой ставите?

— Ну конечно — 100. Забить и закончить (смеется).

— Это сколько же вы планируете еще играть?

— А я старый что ли? Я же говорил, что еще молодой и перспективный. Помните, в каком возрасте Игнашевич играл на чемпионате мира?

— В 38 лет.

— А мне 33. Возраст Христа. Я только начинаю. Сегодня действую в центре поля, а на закате карьеры еще планирую поиграть в центре обороны. Ну а что? Это дефицитная позиция в России. Так что пусть ребята не расслабляются, тренируются. Я никуда уходить не собираюсь (улыбается). (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Дениса Глушакова читайте здесь