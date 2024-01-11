Игроки «Зенита» вышли из отпуска и приступили к медосмотру

Игроки «Зенита» вышли из отпуска и приступили к прохождению медицинского обследования, сообщает пресс-служба клуба.

За три дня игроки пройдут обследование у ЛОРа, травматолога, терапевта, офтальмолога, невролога и других специалистов.

Также футболистов ждет серия специальных тестов на беговой дорожке.

14 января «Зенит» отправится в Абу-Даби, где приступит к подготовке ко второй части сезона. На первом сборе команда сыграет против «Динамо» из Самарканда, «Чонбука», «Урала» и «Аль-Фатеха» из Саудовской Аравии.