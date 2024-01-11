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Сегодня, 13:05

Главный врач «Динамо» рассказал о состоянии здоровья Федора Смолова

Микеле Антонов
Корреспондент
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Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии здоровья нападающего Федора Смолова после зимнего отпуска.

«У Смолова было чисто соматическое простудное заболевание. Поэтому было принято решение не везти его с собой в Воронеж. Человек пропустил перед этим два тренировочных дня и рисковать в режиме низких температур его здоровьем могло повлечь на собой более серьезные проблемы. Он спокойно восстановился, начал весь режим тренировок вовремя и в полном объеме проделал его. Федор находился в порядке и готов тренироваться», — сказал Родионов.

В сезоне-2023/24 Смолов забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах.

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