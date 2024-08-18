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Сегодня, 17:27

Глушаков — о ничьей с «Зенитом»: «На футбольном поле все равны»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1) ответил на вопрос о целях своей команды на сезон-2024/25.

В выездном матче с подмосковным клубом «Зенит» впервые потерял очки и пропустил первый гол во всех турнирах с начала текущего сезона.

«На футбольном поле все равны. Задачи «Химок»? Все так же. Задачи одни — быть где-то в серединке, в первой части турнирной таблицы. «Зенит» побежал атаковать большими силами», — сказал Глушаков.

37-летний россиянин подписал 1-летний контракт с «Химками» в июне 2024 года. Ранее он уже выступал за клуб с 2020 по 2022 год. В текущем сезоне РПЛ Глушаков принял участие в 5 матчах, не отметившись результативными действиями.

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, опережая идущее 2-м московское «Динамо» на 1 балл. «Химки» занимают 9-е место, набрав 5 очков.

Денис Глушаков
РПЛ
ФК Химки
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Главный тренер «Химок» назвал отсутствие Бакаева в игре с «Зенитом» спортивным решением

Сергей Семак раскритиковал судейство после матча с «Химками» в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
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Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

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