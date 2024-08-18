Сергей Семак раскритиковал судейство после матча с «Химками» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судейский корпус после матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«С судейством большая проблема. Вопрос не в том, что судьи ошибаются, а как они аргументируют решения. Я не могу понять, что пишет ЭСК. Думаю, они настолько запутались в принятых решениях, что никто не понимает, как некоторые эпизоды трактовать», — сказал Семак на пресс-конференции.

После пяти туров «Зенит» возглавляет таблицу чемпионата России с 13 очками. В следующем матче сине-бело-голубые сыграют дома со «Спартаком» 24 августа.

Константин Передерий