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Глебова успешно прооперировали в Германии

28 ноября 2019, 14:33
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов, который получил тяжелую травму в субботнем матче 17-го тура РПЛ с «Динамо» в Москве (1:2), успешно прооперирован в Германии, сообщается в официальном Twitter ростовского клуба.

Как сообщалось ранее, что у 20-летнего полузащитника сломана нога — перелом пятой плюсневой кости и он выбыл до весны.

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