Глебова успешно прооперировали в Германии

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов, который получил тяжелую травму в субботнем матче 17-го тура РПЛ с «Динамо» в Москве (1:2), успешно прооперирован в Германии, сообщается в официальном Twitter ростовского клуба.

Как сообщалось ранее, что у 20-летнего полузащитника сломана нога — перелом пятой плюсневой кости и он выбыл до весны.

Данил Глебов успешно прооперирован в Германии ?



Даня, скорее выздоравливай и возвращайся на поле. pic.twitter.com/BX3eXQV2hE — Football Club Rostov (@rostovfc) November 28, 2019

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