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Глебова признали лучшим игроком «Динамо» в октябре

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов признан лучшим игроком команды в октябре, сообщает пресс-служба бело-голубых.

27-летний хавбек в голосовании среди болельщиков опередил защитников Дэвида Рикардо и Роберто Фернандеса, полузащитника Бителло и нападающего Константина Тюкавина.

В октябре Глебов провел шесть матчей в РПЛ и FONBET Кубке России и не отметился результативными действиями. В феврале 2025 года полузащитник перешел в «Динамо» из «Ростова».

После 13 туров «Динамо» с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

Источник: ФК «Динамо» (Москва)
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Данил Глебов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
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Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
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Рубин

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