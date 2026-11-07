Глебова признали лучшим игроком «Динамо» в октябре

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов признан лучшим игроком команды в октябре, сообщает пресс-служба бело-голубых.

27-летний хавбек в голосовании среди болельщиков опередил защитников Дэвида Рикардо и Роберто Фернандеса, полузащитника Бителло и нападающего Константина Тюкавина.

В октябре Глебов провел шесть матчей в РПЛ и FONBET Кубке России и не отметился результативными действиями. В феврале 2025 года полузащитник перешел в «Динамо» из «Ростова».

После 13 туров «Динамо» с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.