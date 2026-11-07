«Краснодар» — ЦСКА: прогноз, ставка и коэффициент на матч РПЛ

«Краснодар» и ЦСКА встретятся в 14-м туре РПЛ в субботу, 7 ноября. Игра состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

Перед матчем «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице с 23 очками, ЦСКА идет третьим с 26 баллами. Краснодарцы не побеждают в семи последних турах чемпионата России.

Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА

Комментатор Константин Генич

«Сейчас и «Краснодар», и ЦСКА выглядят неплохо. ЦСКА прилично помял «Оренбург» в предыдущем туре. «Краснодар» также прилично помяли на искусственном поле, и, как следствие, было поражение от «Родины». В общем, это матч хромающего «Краснодара» против ЦСКА, который за счет своей молодости, яркости, выносливости и беговой работы продолжает доставлять немало неприятностей любому сопернику.

Да, по результатам к «Краснодару» есть вопросы, но все, что касается характера и внутреннего стержня, мне кажется, у команды в порядке. Мне кажется, «Краснодар» будет делать ставку на быстрый гол в этом матче. Следовательно, мой прогноз на это событие — «Краснодар» забьет в первом тайме», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — ЦСКА

По линии букмекеров фаворитом считается «Краснодар». Коэффициенты на исход матча в основное время: