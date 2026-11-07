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Краснодар — ЦСКА: прогноз, ставка и коэффициент на матч РПЛ 7 ноября 2026

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз, ставка и коэффициент на матч РПЛ

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» и ЦСКА встретятся в 14-м туре РПЛ в субботу, 7 ноября. Игра состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

Перед матчем «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице с 23 очками, ЦСКА идет третьим с 26 баллами. Краснодарцы не побеждают в семи последних турах чемпионата России.

Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА

Комментатор Константин Генич

«Сейчас и «Краснодар», и ЦСКА выглядят неплохо. ЦСКА прилично помял «Оренбург» в предыдущем туре. «Краснодар» также прилично помяли на искусственном поле, и, как следствие, было поражение от «Родины». В общем, это матч хромающего «Краснодара» против ЦСКА, который за счет своей молодости, яркости, выносливости и беговой работы продолжает доставлять немало неприятностей любому сопернику.

Да, по результатам к «Краснодару» есть вопросы, но все, что касается характера и внутреннего стержня, мне кажется, у команды в порядке. Мне кажется, «Краснодар» будет делать ставку на быстрый гол в этом матче. Следовательно, мой прогноз на это событие — «Краснодар» забьет в первом тайме», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — ЦСКА

По линии букмекеров фаворитом считается «Краснодар». Коэффициенты на исход матча в основное время:

  • Победа «Краснодара» — 2.10.
  • Ничья — 3.60.
  • Победа ЦСКА — 3.40.
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
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Педро

Зенит

 6
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Зенит

 4
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Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Рубин

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