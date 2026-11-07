«Краснодар» — ЦСКА: прогноз, ставка и коэффициент на матч РПЛ
«Краснодар» и ЦСКА встретятся в 14-м туре РПЛ в субботу, 7 ноября. Игра состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.
Перед матчем «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице с 23 очками, ЦСКА идет третьим с 26 баллами. Краснодарцы не побеждают в семи последних турах чемпионата России.
Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА
Комментатор Константин Генич
«Сейчас и «Краснодар», и ЦСКА выглядят неплохо. ЦСКА прилично помял «Оренбург» в предыдущем туре. «Краснодар» также прилично помяли на искусственном поле, и, как следствие, было поражение от «Родины». В общем, это матч хромающего «Краснодара» против ЦСКА, который за счет своей молодости, яркости, выносливости и беговой работы продолжает доставлять немало неприятностей любому сопернику.
Да, по результатам к «Краснодару» есть вопросы, но все, что касается характера и внутреннего стержня, мне кажется, у команды в порядке. Мне кажется, «Краснодар» будет делать ставку на быстрый гол в этом матче. Следовательно, мой прогноз на это событие — «Краснодар» забьет в первом тайме», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».
Коэффициенты букмекеров на матч «Краснодар» — ЦСКА
По линии букмекеров фаворитом считается «Краснодар». Коэффициенты на исход матча в основное время:
- Победа «Краснодара» — 2.10.
- Ничья — 3.60.
- Победа ЦСКА — 3.40.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
8
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
9
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
10
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
|
|
Илья Самошников
Рубин
|10
|1
|2