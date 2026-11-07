«Факел» — «Динамо»: Тюкавин и Бителло сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Факелом» и московским «Динамо» в 14-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Воронеже. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Хозяева проведут первый матч под руководством нового главного тренера команды Хасанби Биджиева, который сменил в «Факеле» Олега Василенко. Исполняющим обязанности главного тренера после ухода Василенко в последних пяти играх был Алексей Ребко.

«Факел»: Обухов, Габараев, Клейтон, Бардачев, Тодорович, Ковалев, Якимов, Нетфуллин, Магомедов, Пуси, Кокшаров.

Запасные: Фролкин, Доровских, Юрганов, Эль-Мхассани, Магкеев, Журавлев, Багамаев, Симонов, Гиоргобиани, Турищев, Гнапи, Беляев.

«Динамо»: Лунев, Рубенс, Рикардо, Фернандес, Касерес, Глебов, Фомин, Артур Гомес, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Расулов, Лещук, Скопинцев, Осипенко, Зайдензаль, Миранчук, Маринкин, Окишор, Гутьеррес, Сергеев, Казимир.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.