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Глебов заявил, что «Ростов» хотел подарить президенту клуба победу на день рождения

Алина Савинова
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что игроки хотели подарить президенту клуба Арташесу Арутюнянцу на день рождения.

— Что команда подарила президенту на день рождения?

— Хорошую игру, наверное. Но не очень хороший результат, — приводит «РБ Спорт» слова Глебова.

— Может быть, подарили какую-то вещь?

— Нет. Хотели победу подарить, но чуть-чуть не получилось.

В субботу, 6 апреля, «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» (2:2) в рамках 23-го тура РПЛ. На данный момент команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 22 встречи.

Источник: РБ Спорт
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
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 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
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12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
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15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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