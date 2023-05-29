Глебов завил, что у него не было диалога со «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что «Спартак» не вел с ним переговоров.

«Диалог со «Спартаком»? У меня не было. Хочу сезон закончить хорошо», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Накануне стало известно, что Глебов продлил контракт с «Ростовом» на пять лет.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года, он является капитаном команды. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Глебов провел 38 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.