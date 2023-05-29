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Сегодня, 14:25

Гаврилов считает, что селекционный отдел «Спартака» ведет неправильную работу

Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов в комментарии для «СЭ» назвал причины, из-за которых красно-белые остались без трофеев в этом сезоне.

«Причина одна. Я считаю, что команда играет нестабильно. Мне так кажется, селекционный отдел неправильно ведет работу. Они берут людей, которые не способны решать вопросы. Идет смена состава, игроки уходят и приходят, а чего-то конкретного нет. Команда как шарахается, так и продолжает. Некомпетентные люди приходят, которые не готовы решать задачи такого уровня», — сказал Гаврилов «СЭ».

После 29 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место с 54 очками.

Юрий Гаврилов (футбол)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Гленн Бейл

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Максим Ненахов

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