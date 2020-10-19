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Глебов после первого гола за «Ростов» покрасит бороду в клубные цвета

15:25
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подвел итоги матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:0).

— Игра получилась интересной, было много моментов, единоборств, — приводит слова Глебова официальный сайт клуба. — Нам была очень нужна эта победа. Сейчас у нас строится команда, пришло много новых игроков.

— Вы впервые сделали гол плюс пас за одну игру. Как оцените свои действия в тех эпизодах?

— Да, это было впервые. Ничего особенного в тех эпизодах не было: в первом случае, увидел на дальней штанге двух игроков, отдал туда передачу и Кенто забил гол. Во время третьего гола мы просто выбежали в быструю атаку. Хочу отметить Гапечкина, который выдержал паузу и хорошо «покатил» мне на ход.

— Вчера в заявке и на поле были футболисты из молодежки. Как они вливаются в коллектив первой команды?

— Ребята молодцы, выкладываются на тренировках. А старшие товарищи по команде, в свою очередь, помогают им и дают подсказки.

— Вы же помните, что обещали покрасить бороду в цвета клуба, если забьете гол? Болельщики уже ждут этого!

— Все сделаем! (смеется).

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13943

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