Глеб Никитин: «Кержаков проявляет себя интересным и думающим тренером»
15:24
Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что кредит доверия к главному тренеру «Нижнего Новгорода» Александру Кержакову не утрачен.
По словам главы региона, 39-летний тренер проявляет себя как интересный и думающий специалист.
«Кредит доверия к Александру Кержакову остается. Он тоже молодой тренер, как и клуб в премьер-лиге. Проявил себя интересным и думающим специалистом. Думаю, что он будет развиваться вместе с клубом», — приводит ТАСС слова Никитина.
«Нижний Новгород» (19 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
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