Глеб Никитин: «Кержаков проявляет себя интересным и думающим тренером»

Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что кредит доверия к главному тренеру «Нижнего Новгорода» Александру Кержакову не утрачен.

По словам главы региона, 39-летний тренер проявляет себя как интересный и думающий специалист.

«Кредит доверия к Александру Кержакову остается. Он тоже молодой тренер, как и клуб в премьер-лиге. Проявил себя интересным и думающим специалистом. Думаю, что он будет развиваться вместе с клубом», — приводит ТАСС слова Никитина.

«Нижний Новгород» (19 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.