Мещеряков о стратегии «Локомотива»: «Вдруг мы увидим счастье»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о ситуации в клубе.

«Стратегия клуба? История следующая: то, что написано, понимаю. Системно нового там ничего нет, — сказал Мещеряков «СЭ». — Но вопрос не в стратегии, а в ее выполнении. Я считаю, что в стратегии должно быть прописано развитие детского футбола. На это должен быть отдельный ракурс! Например, уход в регионы. Этого очень хочется!»

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Локомотив» (28 очков) занимает шестое место в турнирной таблице.

«История простая: у нас отрыв от первого места — 10 очков, от второго — 8 очков. В том сезоне после зимнего перерыва «Локомотив» выиграл 10 матчей подряд! И сейчас мы верим в светлое будущее! Давайте посмотрим, что будет дальше. Вдруг мы увидим счастье. А летом можно и поговорить о стратегии. Увольнение Николича? Я не общался с нынешним тренером. А о Марко могу сказать, что он профессионал своего дела. Посмотрите, сколько он дал молодежи! И эти молодые игроки не портили игру», — подчеркнул Мещеряков.