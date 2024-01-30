Главный врач «Крыльев Советов» сообщил о небольшой прибавке в весе футболистов клуба

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов ответил на вопрос о лишнем весе футболистов.

— Какое функциональное состояние футболистов?

— У некоторых игроков была небольшая прибавка в весе. Проверили процент жира в организме, всем, тренерскому штабу доложили. Надеемся на их профессионализм, что на втором сборе померим и все будет в порядке.

— Если в цифрах?

— Небольшое превышение. Держим до 11 процентов норму жира, что подлежит коррекции. Чтобы это доставляло серьезные проблемы и мы снижали нагрузки, такого нет.