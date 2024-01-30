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Судейство

Сегодня, 11:15

Карасева не позвали на сбор судей УЕФА

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В эти дни на Кипре проходит традиционный сбор судей УЕФА, предшествующий старту второй части сезона. В отличие от сентября 2023 года в этот раз приглашение не было отправлено Сергею Карасеву. Можно только предположить, что его не планируют использовать для обслуживания весенних матчей еврокубков, потому и не позвали на сбор. Не исключено, есть и другие причины.

На Кипр приглашены около 70 арбитров и видеоассистентов. Ранее прошел сбор помощников рефери.

Сергей Карасев (судья)
УЕФА
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
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12
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13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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