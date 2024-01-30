Карасева не позвали на сбор судей УЕФА

В эти дни на Кипре проходит традиционный сбор судей УЕФА, предшествующий старту второй части сезона. В отличие от сентября 2023 года в этот раз приглашение не было отправлено Сергею Карасеву. Можно только предположить, что его не планируют использовать для обслуживания весенних матчей еврокубков, потому и не позвали на сбор. Не исключено, есть и другие причины.

На Кипр приглашены около 70 арбитров и видеоассистентов. Ранее прошел сбор помощников рефери.