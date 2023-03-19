ЦСКА не позволил Семаку побить рекорд Спаллетти
После поражения от ЦСКА в активе «Зенита» осталось 48 очков. Сине-бело-голубые не смогли переписать рекорд чемпионата России по набранным очкам в 20 турах.
Такой же результат восемь лет назад питерцы показали под руководством Андре Виллаш-Боаша. Успешнее этот отрезок проходили только «Зенит» Лучано Спаллетти в 2010-м и «Спартак-Алания» Валерия Газзаева в 1995-м.
Лучшие результаты по итогам 20 туров в чемпионате России*
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
2010
|
Зенит
|
Лучано Спаллетти
|
15
|
5
|
0
|
37-8
|
50
|
1995
|
Спартак-Алания
|
Валерий Газзаев
|
16
|
1
|
3
|
48-16
|
49
|
2022/23
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
15
|
3
|
2
|
53-10
|
48
|
2014/15
|
Зенит
|
Андре Виллаш-Боаш
|
15
|
3
|
2
|
46-11
|
48
|
1999
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
14
|
4
|
2
|
43-15
|
46
|
2019/20
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
14
|
4
|
2
|
37-9
|
46
|
2012/13
|
ЦСКА
|
Леонид Слуцкий
|
15
|
1
|
4
|
35-17
|
46
|
1996
|
Алания
|
Валерий Газзаев
|
14
|
3
|
3
|
38-18
|
45
|
2002
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
13
|
6
|
1
|
28-8
|
45
|
2017/18
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
14
|
3
|
3
|
32-15
|
45
|
2016/17
|
Спартак
|
Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера
|
14
|
3
|
3
|
30-16
|
45
* С сезона-1995, когда в чемпионате России была введена трехочковая система.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|1 : 1
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4