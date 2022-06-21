Семак прокомментировал уход Крицюка из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед стартом товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер» поделился мнением о ситуации с вратарской линией петербургского клуба после ухода вратаря Станислава Крицюка.

— Вы дадите возможность сыграть всем вратарям?

— Мы дадим сыграть тем вратарям, на которых будем рассчитывать. С нами тренируются еще вратари, но будем ориентироваться по тому, кто нам нужен.

— Крицюк покинул «Зенит». Вас устраивает текущая вратарская линия?

— Станиславу — спасибо большое. Его качества нас устраивали абсолютно, но состояние здоровья и небольшое количество игрового времени привело к решению не продолжать сотрудничество. А по поводу вратарской линии — есть варианты. Если мы найдем игрока, который усилит наши позиции, то мы постараемся воспользоваться. На сегодняшний день вратарская линия у нас есть, мы работаем. Мы рассчитываем на них.

Сегодня, 21 июня, «Зенит» объявил об уходе 31-летнего Крицюка. Стороны приняли решение о завершении сотрудничества по взаимному согласию.

Помимо «Зенита», в турнире примут участие ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород».

Матчи пройдут на двух стадионах — «ВЭБ Арене» в Москве и «Смене» в Санкт-Петербурге.