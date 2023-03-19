Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура: «Зенит» и «Спартак» проиграли, «Ростов» вышел на второе место
В воскресенье, 19 марта, завершился 20-й тур чемпионата России по футболу.
Лидеры «Зенит» и «Спартак» потерпели поражения от ЦСКА и «Оренбурга» соответственно, «Ростов» благодаря победе над «Химками» обошел красно-белых и поднялся на второе место.
Результаты матчей 20-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
20
|
15
|
3
|
2
|
53-10
|
48
|
2
|
Ростов
|
20
|
12
|
5
|
3
|
36-27
|
41
|
3
|
Спартак
|
20
|
12
|
4
|
4
|
45-24
|
40
|
4
|
Динамо
|
20
|
10
|
5
|
5
|
36-24
|
35
|
5
|
ЦСКА
|
20
|
10
|
5
|
5
|
35-20
|
35
|
6
|
Ахмат
|
20
|
10
|
2
|
8
|
31-29
|
32
|
7
|
Оренбург
|
20
|
10
|
1
|
9
|
40-40
|
31
|
8
|
Краснодар
|
20
|
8
|
5
|
7
|
38-35
|
29
|
9
|
Сочи
|
20
|
8
|
4
|
8
|
29-39
|
28
|
10
|
Урал
|
20
|
7
|
4
|
9
|
24-31
|
25
|
11
|
Локомотив
|
20
|
6
|
4
|
10
|
27-37
|
22
|
12
|
Крылья Советов
|
20
|
5
|
5
|
10
|
20-31
|
20
|
13
|
Пари НН
|
20
|
5
|
5
|
10
|
24-35
|
20
|
14
|
Факел
|
20
|
2
|
11
|
7
|
27-37
|
17
|
15
|
Химки
|
20
|
3
|
4
|
13
|
19-41
|
13
|
16
|
Торпедо
|
20
|
1
|
5
|
14
|
10-34
|
8
Матчи 21-го тура пройдут 1 и 2 апреля — после паузы на игры сборных.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|1 : 1
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4