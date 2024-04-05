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Сегодня, 11:46

Семак рассказал, как относится к играющим в Европе российским футболистам

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенит» Сергей Семак поделился мнением о футболистах, которые играют за рубежом. Он ответил, нужно ли уезжать в заграничный клуб или лучше оставаться в чемпионате России.

— Я уже говорил об этом. Интересный вопрос. Нужно, во-первых, чтобы тебя приглашали куда-то — это раз. Во-вторых, чтобы уезжать куда-то за рубеж, нужно постараться что-то выиграть здесь. Любой игрок и профессионал ставит перед собой определенные задачи и вызовы. Для кого-то, место в стартовом составе, для кого-то выиграть чемпионат России или стать лучшим игроком. То есть, сделать определенные ступенчатые шаги вперед. Если ты не играешь здесь, ничего не выиграл, не попадаешь в стартовый состав и говоришь, что хочешь уехать, думаю, для спортсмена здесь достаточно стимулов, чтобы двигаться и развиваться. А тогда, когда этот стимул уже пройден, когда человек, как тот же Далер, Саша Головин, Леша Миранчук, тот же Захарян — ему хороший шанс предоставился, он ярко провел время, уже, возможно перерос, потому что был один из лидеров «Динамо». Эти игроки действительно решили попробовать получить опыт. Безусловно, я только за, это хороший опыт для игрока. Но голословно кричать: «Уезжайте!» я тоже этого не совсем понимаю. Во всем нужна какая-то логика, мысль и последовательность, зачем ты это делаешь. Вот и все.

— «Зенит» принял участие в уникальной благотворительной акции — все деньги с продажи билетов поступят пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле» в Москве. Как вы относитесь к подобному жесту?

— Я не считаю этот жест уникальным. Это абсолютно нормально. Помогать и делать что-то хорошее, это нормально. В этом нет ничего выдающегося. Это то, что должен делать обычный нормальный человек или клуб в той ситуации, в которой мы находимся.

Александр Головин
Алексей Миранчук
Арсен Захарян
Сергей Семак
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Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Андрея Мостового перед матчем с «Балтикой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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